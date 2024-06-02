最終値下げ【パルファージュ】Lサイズ ダブルフロントキャミソール【2WAY】

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【パルファージュ】ダブルフロントキャミソールご覧いただきありがとうございます(^^)大人気のシリーズでしたが、今はもう廃盤になってしまった貴重なお品です。どちらを前にしても着られる2WAYタンクトップ。レースがとても華やかな印象で、インナーとしてもジャケットINにも、どんなテイストにも合わせていただけます。伸縮性のある素材でしっとりと気持ちの良い着用感です。■サイズ：L■カラー：BL（黒）■品番：CCL260■定価：¥9,350■状態：新品未使用即購入、深夜購入大歓迎です(^^)ご質問等ございましたらお気軽にご連絡下さいませ(^ω^)