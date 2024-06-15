grain スタッドミニフープ　シングルピアス

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商品詳細
数年前にARTIDAOUDのオンラインショップで購入し、2〜3回着用しました。目立った傷や汚れなどはありませんが、中古品のため、神経質な方はご購入をお控えください。証明書はありません。購入時の巾着袋と箱に入れてお送りいたします。※片耳用ピアスです 素材：10K サイズ：フープ直径：約12mm モチーフ直径：約3mm
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http://narcologia.ru/goods/encourage380972.html
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