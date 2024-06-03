※必ず詳細をお読みください【美品・人気商品】FENDI長財布ズッカ柄

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以前古物市場で購入しましたので正規品でお間違いありません。購入時の使用期間は半年ほどと記載されており、自身でひと月ほど使用しました。デザインの薄みなどは購入時からありその後特に傷や汚れは増えてません。古物商許可（福岡県公安委員会第901072110088号）新しい財布を購入したので出品してます。金額は55000円スタートから現在20000円までお値下げしてます。ご相談などあればお気軽にコメントください。また確認したい箇所などございましたら画像を追加いたしますので併せて何卒よろしくお願いいたします。配送時は宅急便コンパクトでお送りいたします。当日発送可能です。即買いOKです。カラー···ブラウン購入時の金額…¥55,000素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···その他財布形···長財布