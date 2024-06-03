Ibiza IBIZA イビザ イビサダイヤモンドパイソン バッグ

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商品詳細
お花のチャーム付きとっても柔らかくて軽い前後がパッチワークのバッグです。楽々肩掛けもできます。両サイドフリンジが付いて素敵です❤️綺麗な艶が出ています。これからの季節にぴったりです。あくまでも中古品です。28cm×36cm持ち手含むと約53cm。マチなしファスナーポケット外側1箇所、内側1箇所、内側オープンポケット1箇所。畳んでの発送です。検索ワードイビザイビサIBIZAIbizaチャームゲンテンダコタバッグチャームキーホルダーマスコット蛇へびヘビ
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