Ibiza IBIZA イビザ イビサダイヤモンドパイソン バッグ

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お花のチャーム付きとっても柔らかくて軽い前後がパッチワークのバッグです。楽々肩掛けもできます。両サイドフリンジが付いて素敵です❤️綺麗な艶が出ています。これからの季節にぴったりです。あくまでも中古品です。28cm×36cm持ち手含むと約53cm。マチなしファスナーポケット外側1箇所、内側1箇所、内側オープンポケット1箇所。畳んでの発送です。検索ワードイビザイビサIBIZAIbizaチャームゲンテンダコタバッグチャームキーホルダーマスコット蛇へびヘビ