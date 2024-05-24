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ガーデンパーティー　TPM　ネゴンダ　エルメス　ガーデンパーティー
商品番号 H99633517504
商品名

ガーデンパーティー　TPM　ネゴンダ　エルメス　ガーデンパーティー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 178,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのガーデンパーティーTPM、30センチサイズの物です。お色はヴェールヴェロン(VertVerone、色番号U1)、とても綺麗なグリーンです。ヴェールヴェローヌとも呼びます。Y刻印、2020年の物です。国内の信頼のおける中古業者さんで、新品同様として購入しており、私のほうでは一度も使用しておりません。確実本物です。持ち手や角、バッグの中など汚れもなく、型崩れもなく、使用感はございません。このお色でこんなに綺麗な状態の物が出回る事はないので、出品迷っておりますが、暫く使う機会がなさそうなので、ご縁のある方がいらっしゃいましたら、と思い、出品しています。他にもエルメス出品しておりますが、他ブランドでは出せない繊細で綺麗なお色が、エルメスにしかない魅力だと思いますので、色物がメインです。ぜひご覧くださいませ。付属品は、箱と保存袋です。写真にのっているチャームやツイリーなどの小物は付属しません。Pononで購入した新品未開封のインナーバッグ(6980円)をお付け致します。高額商品のため、如何なる場合も返品は出来ません。慎重のご判断をお願いします。共感頂けるかた、宜しくお願いします。
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