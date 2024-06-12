A.P.Cハーフムーン ピンク

ꯁꯧパステルピンクA.P.Cハーフムーンバッグꯁꯧやや内側に汚れ有り。見えない場所ですが神経質な方はご遠慮下さい。その他、特に難なし。まだまだ使用いただけます*.(´͈˘`͈).*ꯁꯧカラーが本当に可愛くて、人と被らない為お気に入りでした(ˊ⸝⸝o̴̶̷̫o̴̶̷⸝⸝ˋ)気に入っていただけた方へ、お譲り致しますꯁꯧ付属品なし。天使病みかわゆめかわ原宿魔法少女カラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革



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