【新品COACH X PEANUTS】スモール ジップ スヌーピー CE869

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商品詳細
鑑定済みです。お得なフォロー割引ございます。お気軽にご利用ください☺詳しくはプロフィール概要欄をご確認ください。#laystoreCOACH一覧はこちらから【サイズ】横幅：11.5cm高さ：9cmマチ：2cm【仕様】本体：ラウンドファスナー開閉式内部■カード入れ×2■ポケット×2■お札入れ×1■パスケース×1■背面ファスナー式小銭入れ×1【購入元】AmericaCOACH【カラー】フラックスマルチ【素材】シグネチャーコーテッドキャンバス／スムースレザー【型番】CE869コーチとピーナッツのコラボレーションアイテム♬.*゜人気の可愛いスヌーピーがプリントされたコラボ2022のミニ財布です。身分証明書用ウィンドウ、クレジットカード用スロット、紙幣用コンパートメント、ジップ式コインケース、多目的ポケットを備え必要なものをまとめて収納可能。ピーナッツ・スヌーピー・ファンへのプレゼントや、コレクション・アイテムとしても。◇【限定コレクション】コーチアウトレットでしか入手できない限定品です。カラー...イエロー
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