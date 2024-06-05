orslow オールインワン

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商品詳細
季節感···春、夏、秋、冬orslowのオールインワンです。デニムですが柔らかく着心地とってもいいです。サイズもゆったりとしていて、インナーを替えて季節選ばず着ていただけます。（真夏はさすがに背中が暑いです。。）とっても気に入っていて大事に着ていたのですが、私には似合わず…どなたか似合う方の元へ行った方がと思い出品します。以下サイズです。参考にしていただけたらと思います。ざっくりとした計測になりますが、素人なものでご了承いただければ幸いです。気になる点あれば気軽にコメントください。総丈…135センチ肩…35センチ胸回り…44センチ腰回り…50センチ股下…55センチ腿回り…32センチ裾回り…18センチ全て平置きでの計測になります。定価20790円でした。
http://narcologia.ru/goods/assessor747403.html
http://narcologia.ru/goods/freshman705556.html
http://narcologia.ru/goods/composite575254.html
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