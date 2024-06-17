【美品】キタムラ　財布　二つ折り　本革

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます。◼︎商品のご説明・キタムラ（Kitamura）・牛革 二つ折り財布・色:レッド・サイズ:タテ10、ヨコ14.5、マチ4㎝◼︎状態のご説明・2022年7月購入・１回使用しました。・自宅保管です。◼︎ご注意・誠意ある取引をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton23561.html
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牛革二つ折り財布 D-6
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