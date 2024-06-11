日本製　本革2WAYショルダーバッグ☆未使用

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お色はレッド、未使用です。ショルダー部は取り外し可ですので2WAYでお使いいただけます。保管の際に前面デザイン部分に僅かに擦れができました。特に白矢印をつけているあたり、画像でご確認いただきご了承の上お求めください。★しばらく個人の自宅保管品でした旨ご了承ください。素人検品のため上記以外の僅かな汚れや小傷がありましても併せてご容赦願います（未使用ですが未使用に近いとしております）。☆誠に勝手ながらその時々によりゆうゆう便←→らくらく便へ発送方法を変更させていただく場合があります。またサイズを最小にするためにぎゅっと圧縮して梱包させていただくこともあります。厚み軽減のためエアパッキンを省いての軽梱包となる場合があります。★お値下げはご遠慮ください。☆ご購入前にはプロフィールもご一読ください。