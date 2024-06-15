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vivienne westwoodヴィヴィアンウエストウッド　グレー系マフラー
商品番号 A19297708755
商品名

vivienne westwoodヴィヴィアンウエストウッド　グレー系マフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます.*・゜即決大丈夫です♪♡ご購入前にお手数ですがプロフィールをご覧ください。♡商品説明♡●ブランド名：viviennewestwood●商品名：マフラー●カラー：グレー系●サイズ：約180㎝※平置きで素人寸法となりますのでご理解お願い致します。●状態：目立った汚れなし※画像にて確認お願いします。気になる部分ございましたらコメントして下さい！●その他：#HASU♡hasu0912-ma-19
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