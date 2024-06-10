COACHショルダーバッグトートバッグ✨️美品✨️ A4 PVCレザー シグネチャー

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商品詳細
【ブランド】COACHコーチ✨美品✨️未使用に近いです。商品です保々使用してません。チャックもスイスイ開閉します。底も綺麗です手持ちの所も切れはありません✨確認済自宅保管ですのでご理解お願い致しますm(__)m【カラー】クリーム色焦げ茶色【アイテム】COACHコーチ PVCレザー シグネチャー ロゴ トートバッグ ハンドバッグ チャーム ファスナー レディース A4通勤 通学 ワンショルダー 2way肩掛素人寸法サイズタテ25cm上側ヨコ34cm下側横25cmマチ10cm手持ちハンドル59cmカラー···ブラウン柄/種類···レザー週末割値下げしました10.21（土）○即購入可○即購入可歓迎●返品不可
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