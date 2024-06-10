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商品詳細
カラー···ブラック着丈···ミドル素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬大人気で即完売でした！もともとメンズ商品なので、Sサイズですが少し大きいです！！着丈 約60肩幅 約48身幅 約49
http://narcologia.ru/goods/Taipei691971.html
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