アッシュペーフランス　ペンダントトップ

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商品詳細
H.PFranceの横浜ルミネ店で25,000円ほどで購入しました。K18とSV(燻しあり)がコンビになったペンダントトップ。角度によって違う見え方がする面白いアクセサリーです。※チェーンは撮影用に使用した別ブランドのものですので付属しません
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate270048.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi277747.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture340341.html
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