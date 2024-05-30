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アッシュペーフランス　ペンダントトップ
商品番号 M29921016807
商品名

アッシュペーフランス　ペンダントトップ
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

H.PFranceの横浜ルミネ店で25,000円ほどで購入しました。K18とSV(燻しあり)がコンビになったペンダントトップ。角度によって違う見え方がする面白いアクセサリーです。※チェーンは撮影用に使用した別ブランドのものですので付属しません
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate270048.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi277747.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture340341.html

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