高級 人気 ルイヴィトン エシャルプロゴマニア モノグラムマフラー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。#FUSION_←他にも出品しているものは多数ございますので是非ご覧下さい。◆ブランドルイヴィトン◆アイテムマフラーM71383◆色ブラウン◆サイズcm幅29全長175※平置き採寸※誤差はご容赦願います◆状態使用に伴う毛玉がややございます。タグ部分が1箇所解れております。◆素材ウール95%シルク3%ポリエステル2%◆その他AACD加盟店での購入です。確実正規品ですので、ご安心下さいませ。
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