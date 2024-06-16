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⭐️希少⭐️ Salvatore Ferragamoトートバッグ　スエード　フリンジ
商品番号 O46969567686
商品名

⭐️希少⭐️ Salvatore Ferragamoトートバッグ　スエード　フリンジ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：サルバトーレ・フェラガモ■品名：トートバッグ■素材:スエード/スウェード■型番：AF-213276■カラー：サンドベージュ■サイズ：約W36cm×約H34cm×約D10cm■持ち手長さ:約56cm■状態ランク：外A内A■参考上代：￥-■付属品：なし--------------------------------------------【商品ランク付詳細】・S:未使用品,未開封品・SA:ほぼ新品だかタグ、値札が無い状態・A:多少のスレ汚れがあるが程度良好美品・B:一般的な使用感のある商品・C:傷、汚れが非常に目立つ商品・D:ジャンク品【状態】◯表側、裏側、内側とそれぞれ薄いシミがあります(写真の赤丸参照下さい)スエード自体はとても柔らかく、全体的に色も鮮やかです。◯バッグのロゴを外側にして持てば裏側の大きな薄いシミは全く気にならないと思います。◯レアなバッグになります。※詳しくは写真をご確認ください。【発送・梱包について】・段ボールは再利用のものが多いです。そのため企業の物が多いですが商品には無関係です。バッグ等は畳んで発送する場合もあります。【その他注意】・あくまで主観の中古品となります。・気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。・丁寧に検品致しますが、見落としがある場合があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。・中古品特有のにおいがある場合がございます。神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ。・商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。・他のフリマサイトやオークションに出品している場合がございます。【返品について】・すり替え防止のため購入後のキャンセルは受け付けておりません。・取引終了後は一切受け付けません。・汚い、イメージと違うなど購入者さま都合はご遠慮ください。・商品の写真と実物の状態のイメージ違いや商品説明に記載のないダメージなどの見落としがある事もございますのでご考慮下さい。素材···スエードカラー···ベージュトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)、A3サイズ収納可(大容量)
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