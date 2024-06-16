新品　今季新作　LOEWEロエベ　フォントトート　スモール　かごバッグ　オークル

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新品未使用品今季新作LOEWEロエベフォントトートスモールバスケットバッグかごバッグショルダーバッグ斜めがけポシェットオークル'23年新作。アイコニックなロゴをアクセントにした、クラフトタッチでリラックスムード満点のトート。マダガスカルのラフィアヤシの葉を用いて、現地の熟練した職人による手作業にて丁寧に編まれております。ハンドバッグとしてはもちろん、付属のショルダーストラップで斜めがけも可能。両手が空くので旅行などにもアクティブにお使い頂けます。お財布、スマートフォン、ハンカチ、小さめポーチが収納できる可愛らしいサイズ感のスモール。3種類中いちばん小さなタイプになります。鑑定済みの古物市場にて新品未使用品を購入。天然素材ご理解下さいませ。LOEWEブティックでは完売しておりますので、お探しの方いかがでしょうか？素材ラフィアサイズ約H19.5×W24×D11cm付属品保存袋、ショルダーストラップ、ギャランティ、紙タグ、バスケットバッグ冊子、ケア冊子カラー···ベージュ