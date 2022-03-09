家庭用脱毛器　CLEAR/SP BiiTo II CooL ビートツー クール

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家庭用脱毛器 CLEAR/SPBiiToIICooLビートツークール【現状・状態】目立つ汚れは見当たらず、綺麗な状態かと思います。写真にて状態をご確認ください。残数は343958回と表示があります。動作確認済みです。●付属品について付属品は特別に説明がない限り画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。●商品到着後の不具合について中古品商品は機能としての致命的不具合がある場合に返品を承ります。必ず受取評価前にご連絡ください。※但し説明に状態の記載がある場合や、キズ汚れ等の個人毎の感覚の違いによるものについては対象外ですのでご了承下さい。※受取評価後は原則受付致しかねます。＊その他何か質問等ありましたら、お気軽にご相談ください。23256391723007075rs/81タイプ···光美容器部位···全身