ミーゼ　スカルプリフト　アクティブプラス　myse MS-82G GRAY

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商品詳細
2022年11月に購入しました。なかなか使う時間が取れませんでしたので、必要な方に使っていただけたらと思っています。とてもよい製品です。丁寧にアルコール消毒をしています。シリアルナンバーは2枚目の写真でご確認ください。myseMS-82GGRAY#ヤーマン
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