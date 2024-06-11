【新品未開封】パナソニックSR-VSX101-W 炊飯器 5.5合 圧力IH

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パナソニック スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器 SR-VSX101をレビュー ... パナソニック スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器 SR-VSX101をレビュー ...



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《商品》Panasonicパナソニックスチーム\u0026可変圧力ＩＨジャー炊飯器SR-VSX101-Wホワイト《状態》新品未開封未使用のお品になります。コメントなし即購入OKです。実物は写真2枚目以降をご参照ください。《配送》送料無料でメルカリ便(匿名配送・補償あり・追跡可)にてお送りいたします。24時間以内に発送いたします。外箱のまま届きましたので、直接伝票貼付のうえ発送いたします。《商品詳細》炊飯量5.5合タイプ圧力IH炊飯器内釜ダイヤモンド竃釜内釜の厚さ2.5mmお手入れ機能内ふた丸洗い/クリーニング機能保温時間スチーム保温：24時間その他機能タッチパネル日本製炊飯量···5.5合～8合未満