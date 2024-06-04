調整式ラテラルロッド　エブリィ等

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商品詳細
●品名:調整式ラテラルロッド●メーカー:ファイナルコネクション●DA17VエブリィJOINターボにて使用2年半程使用しました。走行距離は35000km程です。車両入れ替えの為、出品いたします。リフトアップ、またはローダウンした際に、リヤタイヤの左右位置を調整する為の調整式ラテラルロッドになります。特に大きなキズや損傷はございません。中古品である事をご了承の上、ご購入頂ければと思います。#ラテラルロッド#DA17
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