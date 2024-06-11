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ホシノインパル　BNR32 コイルスプリング⭐︎
商品番号 P95534946624
商品名

ホシノインパル　BNR32 コイルスプリング⭐︎
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応車種メーカー···日産ホシノインパルさんのコイルスプリングセットになります！BNR32を乗っていた時に新品で購入しましたが交換することなく乗っていたので新品、未使用になります⭐︎おそらく絶版品になると思いますのでかなりレアだと思います。倉庫整理中に発見した物なのでこのスプリングに詳しい方がみえればいろいろ教えてください⭐︎ご質問、お値下げ交渉はコメントください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless121159.html
http://narcologia.ru/goods/tenet15163.html
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