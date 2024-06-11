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商品詳細
対応車種メーカー···日産ホシノインパルさんのコイルスプリングセットになります！BNR32を乗っていた時に新品で購入しましたが交換することなく乗っていたので新品、未使用になります⭐︎おそらく絶版品になると思いますのでかなりレアだと思います。倉庫整理中に発見した物なのでこのスプリングに詳しい方がみえればいろいろ教えてください⭐︎ご質問、お値下げ交渉はコメントください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless121159.html
http://narcologia.ru/goods/tenet15163.html
http://narcologia.ru/goods/preference61438.html
ホシノインパル BNR32 コイルスプリング⭐︎-
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