NANBロードスターストロークアップアッパーマウント70mm

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商品詳細
こちらの商品はNA、NBロードスターの70mm延長ストロークアップアッパーマウントです。バネの遊びを無くすことにより乗り心地を良くできます。また、底付きしてこれ以上車高が下がらない場合は限界を超えて車高を下げれます。新品未使用です。
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