H16⭐︎ ジムニー JB23 5速 マニュアルターボ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。H16ジムニーJB23になります。10.8万キロ 5速 4WD実走行 修復歴なし目立つ錆や凹みなく綺麗な状態です。エンジン、ミッション好調です。エアコンもばっちり効きます！車検つきは＋4万になります。
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