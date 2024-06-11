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H16⭐︎ ジムニー JB23 5速 マニュアルターボ
商品番号 P67970111410
商品名

H16⭐︎ ジムニー JB23 5速 マニュアルターボ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 86,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。H16ジムニーJB23になります。10.8万キロ　5速　4WD実走行　修復歴なし目立つ錆や凹みなく綺麗な状態です。エンジン、ミッション好調です。エアコンもばっちり効きます！車検つきは＋4万になります。
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