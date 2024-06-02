コピックまとめ売り◆約100本

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自分の色彩感覚の整頓をしたく現状のコピックを全てお譲りしたく思います。20年前程から現在に至るまで集めており、派手な変色や色漏れはありませんがUSEDである事をご理解ください。数本インク切れ直近のものがございますが殆どがお使いいただけます。不衛生な汚れはありませんが、過去に赤のコピックが色漏れして破棄した事があり、その際に筆立てに充満して汚れたモノがございます。(中には染みておらずキャップのみです)ご入用の方へ託したく思います。何卒宜しくお願い致します。絵具の種類···コピック