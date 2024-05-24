オーバーテック リヤバネ

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用品の種類···スプリング対応車種メーカー···スズキha25s用スポーツ走行、サーキットに重点をおいて開発したリア専用のレーシングスプリング。セッティングが難しい別体構造のリアサスペンションも線間密着したバネ下部をカットする事により容易に車高のダウンが可能です。何度もトライアンドエラーを繰り返し、各車輌ごとの最適なバネレートを導きだしました。そのまま装着で約40mm車高がダウン、1巻カットで約10mm下がります。現在2巻カットしてます。ストリートライドの車高調で遊ぶことなく取り付けできました。ha25s用ですが同年式のスズキ車でしたらほぼほぼ取り付けできるかと思います。