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チャラバネ　ID66 H100 28K
商品番号 R32025337155
商品名

チャラバネ　ID66 H100 28K
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャラバネのピンク色、傷汚れはありません。サスペンションにつけてすぐに外したので使ってはおらずほぼ新品状態です。長さ100硬さ28k径66、65他にもチャバネ等出品していますのでセットで欲しいものがあればコメントお願いします。他のチャラバネとの組み合わせでご購入いただく際は値下げ致しますのでお声掛けください。#326パワー
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