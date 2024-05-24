チャラバネ　ID66 H100 28K

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チャラバネのピンク色、傷汚れはありません。サスペンションにつけてすぐに外したので使ってはおらずほぼ新品状態です。長さ100硬さ28k径66、65他にもチャバネ等出品していますのでセットで欲しいものがあればコメントお願いします。他のチャラバネとの組み合わせでご購入いただく際は値下げ致しますのでお声掛けください。#326パワー