モリワキ バックステップ CB1300

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商品詳細
【適合車種】CB1300SF・SB【適合型式】BL-SC54/8BL-SC54【適合年式】2014〜2020年/2021年【商品説明】【対応マフラー】スタンダード、モリワキ製マフラーポジション25mmアップ、22mmバック25mmアップ、32mmバック35mmアップ、22mmバック35mmアップ、32mmバック正チェンジ仕様、純正オプションクイックシフター対応。タンデムステップ使用可能サイドスタンドで取付け可能センタースタンド取付け可能材質アルミニウムカラーシルバー(アルマイト)商品重量899g梱包サイズ200x300x174mm梱包重量1456g中古品ですので理解のある方お願いします
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