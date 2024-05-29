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モリワキ バックステップ CB1300
商品番号 A17148480786
商品名

モリワキ バックステップ CB1300
ブランド名 モリワキ
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【適合車種】CB1300SF・SB【適合型式】BL-SC54/8BL-SC54【適合年式】2014〜2020年/2021年【商品説明】【対応マフラー】スタンダード、モリワキ製マフラーポジション25mmアップ、22mmバック25mmアップ、32mmバック35mmアップ、22mmバック35mmアップ、32mmバック正チェンジ仕様、純正オプションクイックシフター対応。タンデムステップ使用可能サイドスタンドで取付け可能センタースタンド取付け可能材質アルミニウムカラーシルバー(アルマイト)商品重量899g梱包サイズ200x300x174mm梱包重量1456g中古品ですので理解のある方お願いします
http://narcologia.ru/goods/ambassador176506.html
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