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ニューモ　薬用育毛剤　75ml ６本セット
商品番号 U55215894889
商品名

ニューモ　薬用育毛剤　75ml ６本セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 10,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※価格交渉ご遠慮願います。ご覧頂きましてありがとうございます。【商品概要】薬用育毛剤　ニューモ　75ml６本セット新品・未使用・未開封＜3種の有用成分＞育毛に関連の深い３種の成分、センブリエキス、グリチルリチン酸ジカリウム、D-パントテニルアルコールを同時配合。ニューモが頭皮環境を整え、悩みの根幹にアプローチします。＜６つの無添加と28種類の自然由来の保護成分＞直接・そして毎日つけるものだからこそ、配合成分にこだわって作りました。パラベン、合成香料、鉱物油、合成着色料、シリコン、紫外線吸収剤の６つをフリーに。また28種類の自然由来の頭皮サポート成分をギュッと配合！簡易梱包にて発送致します。#ニューモ#ファーマフーズ#育毛剤
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