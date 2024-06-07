Prolitec プロリテック air/q270 　エアキュー　airp270白

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メーカー Prolitec社（プロリテック）商品名 AirQ270対応体積 3.5m×36坪動作確認済み本体・電源アダプター・専用キーの出品です※カートリッジや説明書はありませんカバー下部に傷があります。詳細は画像をご覧くださいませ。※使用期間半年程の良品です。＊すり替え防止の為、御取引き後の返品はご遠慮下さい。エアキューairq270アロマディフューザーフレグランスデュフューザー香水ルームフレグランスリードディフューザー業務用アロマディフューザー