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【新品未開封】ジョーマローン ディフューザー イングリッシュペアー\u0026フリージア
商品番号 E34320914508
商品名

【新品未開封】ジョーマローン ディフューザー イングリッシュペアー\u0026フリージア
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ジョーマローンイングリッシュペア\u0026フリージアのルームディフューザー165mlとバスオイル250mlのセットです。￼プレゼントで頂いたもので、未使用品です。秋のエッセンスを凝縮したかのよう英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包みアンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。シンプルでスタイリッシュなデザインのディフューザーはどのような空間でもお使いいただけ包み込むような香りを長時間お楽しみいただけます。佐川急便にて発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/smear606804.html
http://narcologia.ru/goods/freshman441056.html
http://narcologia.ru/goods/unusable268374.html
【新品未開封】ジョーマローン ディフューザー イングリッシュペアー\u0026フリージア
English Pear & Freesia Scent Surround™ Diffuser
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