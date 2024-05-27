電動車椅子 ヤマハJWアクティブ 品

中古品です。高圧洗浄、簡易消毒しておりますが、取りきれない傷、汚れ、錆などがある場合がございます。気になる方はご遠慮下さい。バッテリー、充電器は別途お買い求めください。動作確認済ですが保証は付きません。有償でのパーツ交換等ご相談下さい。JWアクティブPLUS+は、ジョイスティックタイプの車椅子用電動ユニット「JWX-1PLUS+」を装着した軽量型電動車椅子完成車です。電動/手動の切り替えができ、状況により使い分けることも可能です。液晶画面搭載5段階の速度設定を常に表示バッテリー残量を数値（％）でお知らせ転倒防止バー出し忘れお知らせ機能音とアイコンでお知らせジョイスティック操作荷重の調整バネを交換することでジョイスティックを動かすのに必要な力を調節できます。



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