薩摩焼 『 灯 』 中野静鳳 造 キャンドルスタンド キャンドルホルダー 2台

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商品詳細
薩摩焼『灯』中野静鳳造キャンドルスタンドキャンドルホルダー2台セットです。縁の六つの穴にワイヤー通して吊るしての使用も出来ます。サイズ桜 模様：径123ｍｍ高さ62ｍｍ月星 模様：径118ｍｍ高さ57ｍｍ#薩摩#薩摩焼#白薩摩#中野静鳳#中野_静鳳#静鳳#灯#ともしび#キャンドルスタンド#キャンドルホルダー#燭台#灯燭台#蠟燭立て#ロウソク立て#香炉#お香#アロマ#アロマテラピー#アロマポット#ヒーリング#リラクゼーション#コスメ#美容#ヴィンテージ#アンティーク#値下げカラー...ホワイト種類...燭台
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