アミノサウルスサプリメントスポーツマラソン2箱セット

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アミノサウルス2箱セットです新品未開封消費期限:2025.6厚さがあるので、箱から出して発送します、箱は畳んで同封します。箱のままがいい場合はゆうパケットプラスになりますので+250円で対応します。すみません、お値下げ不可です。お試しなどにいかがですか(*^^*)アミノサウルス1本あたり（5gあたり）必須アミノ酸4000mg、BCAA3000mg、OCAA1000mg配合。実感の黄金比率を実現したスポーツサプリメント。部活/サークル/学生/社会人/実業団/マラソン大会/ジム/ヨガ/フィットネス/ランニング/ジョギングなど幅広くスポーツの練習、本番に最適です。【アミノ酸4000mgで含有量\u0026内容成分にこだわり】BCAA3000mg。BCAAとは筋肉の構成成分を補給し、コンディションを維持する大切な栄養素。人が体内で作ることのできない必須アミノ酸。タンパク質を含む食品から摂ることができ、運動時のエネルギー源として重要な役割を果たします。ランニングやトライアスロン・水泳などの持久運動を行うと、体内のBCAAをエネルギー源として利用するため、運動前や運動中にBCAAが不足しないようにすることで良いコンディションの維持に繋がります。【新世代アミノ酸でさらに高いパフォーマンス】OCAA1000mg、アルギニン×シトルリン×オルニチン。体の元気を保つオルニチン、限界を超えたその先のパワーを支えるアルギニン、めぐりを整えるシトルリンの、3つからなる新世代アミノ酸ミクスチャーを高配合。※商品説明名称アミノ酸含有食品原材料名還元麦芽糖水飴、オルニチン、シトルリン/ロイシン、アルギニン、イソロイシン、バリン、酸味料、香料、甘味料（ビタミンB2）栄養成分表示1本(5gあたり)エネルギー19.8kcalタンパク質4.0g脂質0.0g炭水化物0.9g食塩相当量0gBCAA3000mg（バリン・ロイシン・イソロイシン）OCAA1000mg（アルギニン・オルニチン・シトルリン）お召し上がり方運動前、運動後など、1日1〜3本を目安に、水やスポーツドリンクなどと一緒にそのままお飲みください。内容量70g（5g×14包