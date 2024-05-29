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新品 リナーリ カラー 500ml ディフューザー LINARI CALLA
商品番号 F15304732084
商品名

新品 リナーリ カラー 500ml ディフューザー LINARI CALLA
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,879 円
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商品詳細

リナーリLINARIディフューザー500mlアートコレクション(ブラックスティック付き)カラーCALLA■サイズ■高さ約23.5cm×直径約7.0cm※素人採寸の為、誤差が生じます。■フレグランス名■カラーCALLA【トップノート】ベルガモット,レモン,オレンジ,グレープフルーツ【ハートノート】ジャスミン,ローズ,ピーチ【ベースノート】サンダルウッド,ムスクきらめく朝露のように清らかで美しい、上品な香り。ほんのり漂うピーチの甘さと芳醇な紅茶のハーモニーは、至福の時を与えてくれます。■容量■約500ml■芳香期間■約6～8ヶ月間※季節や使用環境により異なりますので予めご了承ください。■ご注意点■・撮影のためパッケージのみ開封しております。・保護シートは貼付したままです。・キャップ部分に汚れと若干の欠けがあります。・スティックの本数で香りの強弱の調整可能。・ご使用期間は、ご使用頻度により異なります。・ご使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、すみやかに換気をしてください。・アレルギー反応を引き起こすことがありますのでご注意ください。・発送には十分に気をつけておりますが輸送中の振動などでオイルが漏れる場合もございます。・北海道（奥尻郡/苫前郡/利尻郡/礼文郡）、沖縄、その他地域の離島の方は中継料が発生する場合があるので、ご希望される方は購入前にコメントをお願いします。・中継料が発生する場合は、中継料込みの専用ページを製作します。リナーリLINARIアートコレクションARTCOLLECTIONカラーCALLAReedDiffuserブラックスティックリードスティック付き500mlリードディフューザー#リナーリ#LINARI#ディフューザー#230721#288-2重量...500～599g種類...リードディフューザ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln107802.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral268132.html
http://narcologia.ru/goods/seamless944129.html リナーリ カラー CALLA ルームディフューザー 500ml リナーリ LINARI [並行輸入品]
新品 リナーリ カラー 500ml ディフューザー LINARI CALLA【LINARI日本総代理店】CALLA/カラー ルームディフューザー500ml -リナーリ公式オンラインショップ-
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