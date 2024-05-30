【残量95%】ヴェルサーチ ブライト クリスタル オーデトワレ 90ml

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【ヴェルサーチVERSACE】ブライトクリスタルオーデトワレ90ml瑞々しいフルーティーな香りと上品なフローラルの香りが、絶妙に融合。ゴージャスでありながら軽やかな印象の香水なので、シーンを選ばずに使用できます。トップノートにはユズやアイスドアコード、甘酸っぱいザクロが爽やかに香り、甘く清々しいピオニーやマグノリア、ロータスフラワーなどの透明感溢れるミドルノートへと変化。ラストには、アカジュやベジタルアンバー、ムスクなどの甘くセクシーな香りが深い余韻を残します。少女のようなピュアさと大人の色気を兼ね備えた香水です。⭐️残量は画像でご確認下さい。9.5割残ってます。⭐️箱はありません。プチプチで梱包して発送します。⭐中古品にご理解ご了承いただき、ご購入をお願い致します！細かなことが気になる方はご遠慮ください。⭐️他の商品もご購入いただければ、お値引き致します！⭐️即購入OKです！⭐お取引にあたりプロフお読みになって下さい。記載内容にご了承いただける方とお取引致します。❤️他にも出品してますので、よろしければご覧下さいませ。