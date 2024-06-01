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LUSH クレームドマント マウスウォッシュ 4個セット
商品番号 K46032665570
商品名

LUSH クレームドマント マウスウォッシュ 4個セット
ブランド名 ラッシュ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封です。SNSで人気の商品でなかなか手に入らず、入荷した際にまとめ買いしたのですが、自分には合わなかったので出品いたします。バラ売りはしておりませんので、セットで購入してくださる方でお願いいたします。製造日　23.9.12使用期限　24.11.11※お値下げ不可
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