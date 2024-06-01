チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム（ヴァポリザター） 100ml

■商品状態良い 購入時期：2023年6月 残量：8割#チャンスオータンドゥルオードゥパルファム（ヴァポリザター）#シャネル#シャネル容量···50ml〜99ml［購入前にプロフィール一読お願い致します］今年6月店舗にて直接購入。箱無しです。香りに飽きてしまった為出品いたします。繰り返しますが購入前にプロフィール一読ください発送後のトラブルにつきましては責任を追い兼ねます。梱包はこうして欲しいという要望はお受けできませんので発送方法、梱包方法にこだわる方はご遠慮ください取り置き不可素人検品かつ管理ですので神経質な方や初期傷等気にされる方もご遠慮いただけますと幸いですCHANELチャンスチャンスオータンドゥルオードゥパルファム（ヴァポリザター）香水シャネル



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