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プレミアムプラセンタα 4箱
商品番号 M95235252797
商品名

プレミアムプラセンタα 4箱
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

健康食品種類···栄養調整食品サプリメント種類···プラセンタサプリメント形状···粒JAFA認定　240錠　スノーデン社のプラセンタの他に、レスベラトロール、イチョウの葉、コラーゲンペプチド、エラスチン、ヒアルロン酸、高麗人参、無臭ニンニク末、マリーゴールド、ビタミンC、B軍など配合されています！身体にも肌にも髪にもいいです！1日8粒を目安に！1か月分です。通常は1瓶15,000円のものです。おまけおつけします。今回は一箱5,600円二箱でしたら11,000円です。
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