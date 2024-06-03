プレミアムプラセンタα 4箱

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商品詳細
健康食品種類···栄養調整食品サプリメント種類···プラセンタサプリメント形状···粒JAFA認定 240錠 スノーデン社のプラセンタの他に、レスベラトロール、イチョウの葉、コラーゲンペプチド、エラスチン、ヒアルロン酸、高麗人参、無臭ニンニク末、マリーゴールド、ビタミンC、B軍など配合されています！身体にも肌にも髪にもいいです！1日8粒を目安に！1か月分です。通常は1瓶15,000円のものです。おまけおつけします。今回は一箱5,600円二箱でしたら11,000円です。
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