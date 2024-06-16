エステプロ ラボ プロテイン ナチュラ グランプロ 黒ごまきな粉 ・ 抹茶

「正規品、新品」プロテインナチュラグランプロ黒ごまきな粉・抹茶他のセットも出品しています、一覧をご覧下さい#フミコのエステプロラボ一覧【賞味期限】2024年9月以降の品を発送いたします。箱のまま発送致します。■食品添加物一切不使用のギルトフリーポリシー■持ち運びやすい個包装タイプ美と健康をサポートする厳選素材配合■ホワイトチアシード栄養バランスに優れ、「奇跡の食品」とも呼ばれるスーパーフード■グルコマンナン水分を吸収して膨らむ水溶性食物繊維■アガベイヌリン有機ブルーアガベの株からつくられた水溶性食物繊維■アガベシュガー食習慣をサポートする有機JAS認定オーガニック甘味料■スーパーフードミックス栄養豊富なアマランサス、キヌア、マカなどを使用■緑黄色野菜ミックス国産のブロッコリー、ケール、ほうれん草、小松菜などを使用■穀物麹抽出濃縮物2種類の植物性麹を発酵・培養させたダブル発酵濃縮エキス末■ユーグレナグラシリス独自製法により高い栄養価と品質を実現したユーグレナ発酵粉末を使用商品はお値下げ出来ません。お気軽にコメントください。



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