モンクレール　キッズダウン　グリーン　4(104センチ)

モンクレールキッズダウンカラー グリーンサイズ4anni(104センチ)2、3回着用後クリーニング済みです。目立った汚れもなく、新品同様に綺麗な状態だと思います。グリーンは、とても貴重でかっこよく着こなせます。オススメです♡



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