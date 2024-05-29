120 ウィッグ 星野アイ 推しの子 キッズ アイ 子供 コスプレ B小町

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★即購入OK/送料無料/まとめ買いOK★在庫ございますので、複数ご希望の方はコメントください*.✩お値下げはまとめ割のみとなっておりますお支払い確認後1日以内に兵庫県からゆうパケットポストで発送しますお急ぎの方は+450円で速達変更可能です*.✩サイズは何がいいと思いますか？等の質問は、こちらでは分かりかねる為お答えできません。平置きを参考にご自身で判断お願いいたしますm(__)m【ウィッグ付き星野アイアイ推しの子コスプレ】サイズ・・・120セット内容・・・ワンピース・ベルト・手袋・靴下・うさぎクリップ・星クリップ・ウィッグ・部分ウィッグ・ウィッグネット【衣装】平置き採寸(~3cm程誤差、個体差がある場合がございます)キッズ120/着丈65cm身幅36cmウエスト31cm130/着丈68cm身幅38cmウエスト32cm140/着丈71cm身幅40cmウエスト33cm【ウィッグ】お好みでカットやワックス等で整えて使用してください。画像はセットした参考画像です。・150℃耐熱高級ファイバー・絡みにくいサラサラ毛髪・アジャスター付・調整可能・頭囲52-60cm程度※初めて使用される際、抜け毛等がでる場合がございますが不良品ではございません。ブラシ等で梳いてからご使用ください。※お届けの際に畳みシワが付いている場合がございます※生地の特性上小さな汚れが付いている場合がございます※ベルト・うさぎクリップ・胸元飾りなど小さな汚れやヨレがある場合がございます※リボンやパーツの位置や角度など個体差があります(選べません)#推しの子#星野アイ#アイ#コスプレ#星野ルビー#ルビー#有馬かな#tiina推しの子★★★★★★★★★海外製品の為、縫製が甘い場合や小さな傷が付いている場合がございます。☆検品、再梱包して発送いたします。★お安くご提供するため、圧縮して発送することがございます。 圧縮袋から出して頂きますと、元に戻ります。シワが付いている可能性がございます。☆実物の写真を最後に掲載しています