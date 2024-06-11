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マーベルレジェンド バッグマン レトロコレクション ボンバスティック・バッグマン
商品番号 L11218710940
商品名

マーベルレジェンド バッグマン レトロコレクション ボンバスティック・バッグマン
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。マーベルレジェンドバッグマンレトロコレクションボンバスティック・バッグマンを出品いたします。新品・未開封になります。【備考】・ペット、喫煙無しです。・商品が傷つかないようプチプチで包んで、発送　いたします。#マーベル#marvel#マーベルレジェンド#marvellegends#ハズブロ#hasbro#スパイダーマン#spiderman#バッグマン#ボンバスティックバッグマン#アベンジャーズ#avengers#アメコミご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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