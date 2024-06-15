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- 【新品未使用】NIKE バルセロナ レプリカユニホーム 20番 DECO
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商品詳細
NIKE(ナイキ)2004-05シーズン FCバルセロナ デコ ナイキ ホームユニフォーム20番サッカーシャツゲームシャツ新品未使用タグ付き当方が出品している商品を2点以上同時購入で合計金額から15%値下げさせて頂きます！↓セット売り対象商品一覧#Easyfashion--☆フォロー割引☆----------------------------値下げにつきましてはフォロワー様限定で割引を実施させて頂いております！割引内容は下記の通りです。▪️〜3999円→200円引き▪️〜5999円→300円引き▪️〜9999円→400円引き▪️10000円〜→500円引き-----------------------------------------------●サイズ：Ｍサイズ（US）Lサイズ（JP）裄丈51.5cm身幅60cm着丈71cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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バルセロナ 06/07 (H) NIKE 20番 デコ | baggio10 Museum | MUUSEO 398366
FCバルセロナ 06/07 ユニフォーム ホーム 半袖 unicef 20.デコ【デッドストック：ラスト1点】
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