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PUMAプーマイタリア代表ジャージ
商品番号 F38042371762
商品名

PUMAプーマイタリア代表ジャージ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUMAプーマイタリア代表ジャージウェアセットをご覧いただきありがとうございます。新品・未使用タグ付きサイズLジャージ定価8250円去年の冬に購入しました。サイズが小さかったので出品いたしました。ご不明な点がございましたらよろしくお願いします。カラー···ブルー種類···ジャージアウターサイズ···L
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