PUMAプーマイタリア代表ジャージ

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商品詳細
PUMAプーマイタリア代表ジャージウェアセットをご覧いただきありがとうございます。新品・未使用タグ付きサイズLジャージ定価8250円去年の冬に購入しました。サイズが小さかったので出品いたしました。ご不明な点がございましたらよろしくお願いします。カラー···ブルー種類···ジャージアウターサイズ···L
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