イーグルス　茂木栄五郎　直筆サイン入りボール　球団発行証明書付き

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商品詳細
断捨離の為、出品します。ファンの方、大切にして頂ける方に。ボール、ケース、証明書の状態等を気にされる方はご遠慮下さい。購入時に付属していた黒い化粧箱は付属しません。
http://narcologia.ru/goods/browse82891.html
http://narcologia.ru/goods/procurement706433.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical933601.html
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