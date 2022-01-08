２００９　WBC 日本代表 フォトプラーク ダルビッシュ有

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商品詳細
2009WorldBaseballClassicフォトプラークダルビッシュ有東京ラウンドでの写真です記念メダル入りシリアルナンバーは加工で消しております。【サイズ・重さ】縦３４ｃｍ X 横４１ｃｍ X 厚さ２ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/approximate624120.html
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle639666.html
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