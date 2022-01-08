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２００９　WBC 日本代表 フォトプラーク ダルビッシュ有
商品番号 J10212307601
商品名

２００９　WBC 日本代表 フォトプラーク ダルビッシュ有
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2009WorldBaseballClassicフォトプラークダルビッシュ有東京ラウンドでの写真です記念メダル入りシリアルナンバーは加工で消しております。【サイズ・重さ】縦３４ｃｍ　X　横４１ｃｍ　X　厚さ２ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/approximate624120.html
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