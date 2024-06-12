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インターハイ2023北海道 限定 ユニロングスリーブTシャツ
商品番号 M48101070822
商品名

インターハイ2023北海道 限定 ユニロングスリーブTシャツ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インターハイ2023に出場した際にブースで購入した物です。インターハイ2023北海道限定商品となっております。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ●素材：ポリエステル100%●状態：新品•未使用品●その他、注意事項：自宅にて保管していました。
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