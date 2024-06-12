ヨネックス　テニスシューズ　22.5センチ　新品

対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···22.5cm娘の為に準備していましたが、テニスを辞めてしまったので出品します。基本的に箱無しで送らせて頂きます。ご希望の方には箱有りで対応致しますがお値下げ交渉はご遠慮下さい。自宅保管していましたことご了承下さる方よろしくお願いします。#新品#22.5#テニスシューズ#ヨネックス#ピンク



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