【希少】ホンジュラス代表 2010年 南アフリカW杯 ユニフォーム（H）

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ホンジュラス代表 2010 Joma ホーム半袖 ユニフォーム



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2010年の南アフリカW杯、「かっこいい代表ユニフォーム」ベスト5はこれ！

ホンジュラス代表の2010年の南アフリカW杯で使用したレアなユニフォームです。胸のグラデーションが美しいデザインです！着丈：64cm身幅：50mサイズ：M観賞用に飾っていましたが、飾る場所が無くなったため出品します。ベース色の白はホンジュラス国旗の色で、国の平和と統一の願いを込めたものです。それなりの使用感はありますが、なかなか出回らないユニフォームかと思います。※ヴィンテージ、中古品へのご理解がある方、ご購入ください。ご不明な点などございましたら、ご質問くださいませ。丈···半袖カラー···ホワイトカラー···ホワイトサイズ···Mユニホーム2010年南アフリカW杯ワールドカップレア希少joma