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【希少】ホンジュラス代表 2010年 南アフリカW杯 ユニフォーム（H）
商品番号 A38306629245
商品名

【希少】ホンジュラス代表 2010年 南アフリカW杯 ユニフォーム（H）
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンジュラス代表の2010年の南アフリカW杯で使用したレアなユニフォームです。胸のグラデーションが美しいデザインです！着丈：64cm身幅：50mサイズ：M観賞用に飾っていましたが、飾る場所が無くなったため出品します。ベース色の白はホンジュラス国旗の色で、国の平和と統一の願いを込めたものです。それなりの使用感はありますが、なかなか出回らないユニフォームかと思います。※ヴィンテージ、中古品へのご理解がある方、ご購入ください。ご不明な点などございましたら、ご質問くださいませ。丈···半袖カラー···ホワイトカラー···ホワイトサイズ···Mユニホーム2010年南アフリカW杯ワールドカップレア希少joma
http://narcologia.ru/goods/sci-fi477547.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic717512.html
http://narcologia.ru/goods/procurement987933.html
【希少】ホンジュラス代表 2010年 南アフリカW杯 ユニフォーム（H）
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